Stuttgart Massengedränge vor Diskothek

Vor der Stuttgarter Diskothek Penthouse ist es am Freitagabend gegen 20.45 Uhr zu einem ordentlichen Gedränge gekommen, wobei drei bis fünf junge Besucher verletzt wurden. Mehrere hundert junge Menschen wollten gleichzeitig in die Diskothek in der Heilbronner Straße. "Der Einlass hat das hohe Besucheraufkommen nicht bewältigt, weshalb es zu einem Personenstau vor dem Eingang kam", teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Stuttgart mit. Ein Gast rief daraufhin die Polizei. Diese war bis in die späten Abendstunden mit etwa 60 Einsatzkräften beschäftigt die Besuchermasse kontrolliert in die Disco zu lotsen. Mithilfe von Trassenbändern und Einsatzkräften sperrte sie Bereiche ab, so dass die Besucher in Kleingruppen in die Diskothek gelassen werden konnten. Drei bis fünf Besucher mussten wegen Kreislaufproblemen behandelt werden. Hierzu waren mehrere Rettungswagen im Einsatz. Die Behandlung erfolgte vor Ort.

