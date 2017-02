Stuttgart Merkel erhält Bolz-Preis für humanitäres Engagement

Stuttgart. Für ihre Flüchtlingspolitik und den Einsatz um die humanitären Werte in der EU erhält Kanzlerin Angela Merkel (CDU) heute in Stuttgart den Eugen-Bolz-Preis. Zur Preisverleihung werden auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Münchner Kardinal Reinhard Marx, erwartet. Die Auszeichnung erinnert an den früheren württembergischen Staatspräsidenten und Widerstandskämpfer Bolz, der 1945 hingerichtet wurde.