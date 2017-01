Stuttgart Miese Luft in Stuttgart: Anzeige gegen Oberbürgermeister

Stuttgart.

Anwohnern von Deutschlands Feinstaub-Hotspot am Stuttgarter Neckartor reicht es: Sie haben am Montag den grünen Oberbürgermeister Fritz Kuhn wegen Körperverletzung mit Todesfolge und unterlassener Hilfeleistung angezeigt. Am Mittag gaben sie ihre Anzeige bei der Staatsanwaltschaft ab. Kuhn sei seit Jahren bewusst, was zu tun sei, um die Luftschadstoffe zu verringern, sagte Anwohner Peter Erben.