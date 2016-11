Stuttgart Musikvideo führt zu Polizeieinsatz

Musikvideodreh führt zu Polizeieinsatz in Stuttgart-Freiberg Foto: 7aktuell.de

Stuttgart-Freiberg. Sie wollten ein Rapvideo drehen, mit allem was dazugehört: Waffen, vermummte Streetgang-Outfits und viele harte Posen. Blöd nur, es sah so echt aus, dass Anwohner an der Adalbert-Stifter-Straße besorgt die Polizei riefen.