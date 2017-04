Stuttgart Nach VfB-Spiel Randale in der Bahn

Stuttgart.

Bei der An- und Abreise zum Spiel des VfB

Stuttgart gegen den Karlsruher SC sind insgesamt etwa 16.000

bahnreisende VfB-Fans und knapp 2.500 Anhänger des Karlsruher SC

gezählt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam es erwartungsgemäß zu einer hohen Auslastung des

öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs. Im Bereich der

Bahnhöfe Stuttgart Hauptbahnhof, Stuttgart-Bad Cannstatt und

Stuttgart-Untertürkheim kam es während des Einsatzes im

Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Stuttgart zu

mehreren Straftaten bei der Anreise der Fans aus Karlsruhe. Bislang

unbekannte Täter haben mehrere Deckenverkleidungen, Deckenlampen,

Kopfstützen, Mülleimer sowie zwei Notentriegelungshebel in einer

S-Bahn und zwei Regionalzügen abgerissen und eine Scheibe

eingeschlagen. Beim Umstieg im Hauptbahnhof Stuttgart sowie bei

Einfahrt in den Bahnhof Stuttgart-Untertürkheim zündeten Unbekannte

mehrfach Pyrotechnik. Ein 18-jähriger mutmaßlicher Tatverdächtiger

wurde hierbei im Nachgang ermittelt. Zudem kam es in Untertürkheim zu

einem gezielten Wurf von Pyrotechnik auf die Einsatzkräfte der

Bundespolizei. Die Ermittlungen zu dieser versuchten gefährlichen

Körperverletzung dauern noch an. In einem Interregio-Express wurde

zudem die Notbremse gezogen. Durch die gemeinsame Präsenz von

Bundespolizei mit deutlicher Unterstützung durch das Polizeipräsidium

Stuttgart wurde im Bahnhof Bad Cannstatt ein Aufeinandertreffen der

beiden Fangruppierungen verhindert.



In der Rückreisephase zündeten Fans aus Karlsruhe beim

Umsteigevorgang in einem Fall Pyrotechnik im Hauptbahnhof Stuttgart.

Gemeinsam mit Kräften des Polizeipräsidiums Stuttgart wurden

Ausschreitungen im Hauptbahnhof verhindert. Nach mehrfachen

Ansprachen an die Fans aus Karlsruhe sind diese gegen 18:00 Uhr mit

einem Regional-Express Richtung Karlsruhe abgefahren. Hier wurden

erneut massive Sachbeschädigungen im Zug begangen.



Der Leiter der Bundespolizeiinspektion Stuttgart, Reinhard

Pürkenauer, sagte zum Einsatzverlauf: "Das primäre Ziel,

Ausschreitungen zwischen den Fanlagern zu verhindern, wurde

insbesondere durch die hervorragende Zusammenarbeit mit der

Landespolizei erreicht. Das Ausmaß der Sachbeschädigungen in den

Zügen ist jedoch erheblich. Ich danke allen Einsatzkräften der

Bundespolizei für den Einsatz sowie den Kolleginnen und Kollegen des

Landes Baden-Württemberg für die außerordentlich gute

Zusammenarbeit."