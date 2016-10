Stuttgart Nach Wasen-Besuch vom S-Bahn überrollt

Stuttgart-Bad Cannstatt.

Ein 33 jähriger Mann aus dem Elsass wollte am Sonntag gegen 0.50 Uhr in der Nähe der Haltestelle Neckarpark die Gleise überqueren. Dabei wurde er von einem in Richtung Innenstadt fahrenden Zug der S1 überrollt. Er starb noch an der Unfallstelle.



Da der Tote keinerlei Papiere bei sich trug, war die Identität des Mannes zunächst nicht bekannt. Nun wurde bekannt, dass der Mann mit einer Besuchergruppe aus dem Elsass, dass Volksfest besucht hatte. Die Ermittlungen zu den Hintergründen, insbesondere warum er das Gleisbett betrat, dauern an.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 8990-5778 entgegen.