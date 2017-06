Stuttgart Nachwuchs bei den Goldkopflöwenäffchen

Vater Nuno kümmert sich fleißig um den Nachwuchs

Typisch für Löwenäffchen: Vater Nuno, der selbst 2006 in der Wilhelma geboren wurde, kümmert sich seitdem fleißig um die Jungtiere und trägt sie auf seinem Rücken huckepack. Nur zum Säugen kommt Mutter Kamya, die im Dezember 2016 aus Großbritannien anreiste, zum Einsatz.

Goldkopflöwenäffchen leben in kleinen Familienverbänden. In der Regel bestehen diese aus einem Pärchen mit seinen Jungtieren. Auch die älteren Geschwister, sofern vorhanden, kümmern sich um den jüngsten Nachwuchs. Die größte Krallenaffenart - Körperlänge ungefähr 30 Zentimeter - kommt nur in einem kleinen Gebiet im südostbrasilianischen Regenwald vor.

Goldkopflöwenäffchen sind stark bedroht

Durch Lebensraumzerstörung sind die Bestände der Goldkopflöwenäffchen stark bedroht. Ungefähr 6.000 Tiere leben noch in Brasilien. Umso wichtiger ist die Erhaltungszucht in Zoologischen Gärten. Koordiniert wird diese vom Zoo Antwerpen, auf dessen Empfehlung auch die 2015 in Bristol geborene Kamya nach Stuttgart kam.

Ihr Start in Stuttgart war nicht ganz einfach: Sie kannte aus ihrem Heimatzoo keine Weißkopfsakis und musste sich an die Mitbewohner erst gewöhnen. Viel Fingerspitzengefühl bei der Eingewöhnung durch die Tierpfleger war hier vonnöten.

Erfolgreiche Auswilderungsprogramme

Der noch namenlose Nachwuchs zeigt aber, dass sich alle Bemühungen gelohnt haben. Nicht nur mit der Zucht unterstützt die Wilhelma den Erhalt der schönen Affenart: So bekam der Lion Tamarins of Brazil Fund im Jahr 2016 insgesamt 2.500 Euro.

Die Schutzorganisation setzt sich direkt vor Ort für den Erhalt der letzten Lebensräume von Löwenäffchen ein. Auch Auswilderungsprogramme werden erfolgreich durchgeführt. In Zoologischen Gärten geborene Tiere werden hier nach und nach an ein Leben in ihren ursprünglichen Lebensräumen gewöhnt.

Ihren Namen verdanken die Löwenäffchen übrigens ihrer „Frisur“, die an die Mähne eines Löwen erinnert. Beim Goldkopflöwenäffchen ist diese – wie auch die Vorderbeine orange gefärbt – der restliche Körper schwarz.