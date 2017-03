Stuttgart Neuer Feinstaubalarm in Stuttgart: Feinstaubwerte steigen

Stuttgart.

Das trockene und sonnige Wetter in Stuttgart hat die Feinstaubwerte wieder ansteigen lassen - seit der Nacht zum Samstag gilt wieder ein neuer Feinstaubalarm. Am Freitag lag der Tagesmittelwert bei 38 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, wie die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) am Samstag auswies. Am Donnerstag waren noch 36 Mikrogramm gemessen worden. Der EU-Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm. Erlaubt sind 35 Überschreitungstage. Der Wert wurde in der aktuellen Alarm-Saison bereits gerissen. Die Alarm-Periode dauert vom 15. Oktober bis zum 15. April 2017.