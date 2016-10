Stuttgart Neuer Feinstaubalarm: Wer macht mit?

Stuttgart. Schon wieder Feinstaubalarm in Stuttgart: In der Hochburg der dicken Luft sind Autofahrer ab heute aufgerufen, auf Busse, Bahnen und Fahrräder umzusteigen. Auch Fahrgemeinschaften werden empfohlen. Offenbar machten auch dieses Mal nur wenige Autofahrer mit. Zumindest stauten sich die Pendler wie gewohnt von Waiblingen kommend auf der B14 vor dem Kappelberg und auch am Neckartor war kein geringeres Verkehrsaufkommen feststellbar.

Bereits seit Mittwochabend sollen Stuttgarter auf Kaminöfen, die nicht zum Heizen dienen, verzichten. Der Deutsche Wetterdienst sagt für mindestens Donnerstag und Freitag ein stark eingeschränktes Austauschvermögen der Atmosphäre voraus. An diesen Tagen kann die Konzentration von Feinstaub und Stickstoffdioxid stark steigen. Es besteht die Gefahr von Überschreitungen der Grenzwerte.

Bis April war das Warnsystem gegen den gesundheitsschädlichen Stoff in Stuttgart fünfmal im Einsatz. Der laut EU-Recht zulässige Feinstaub-Grenzwert von 50 Mikrogramm je Kubikmeter Luft wurde am Stuttgarter Neckartor in diesem Jahr bis Ende September an 34 Tagen überschritten. Erlaubt sind 35 Tage. Das Ende des neuen Feinstaubalarms ist laut Stadt noch nicht absehbar.

Mit einer neuen Stadtbahnlinie, Taktverkürzungen und Vergünstigungen soll das Umsteigen auf den öffentlichen Nahverkehr attraktiver werden. An Alarmtagen gilt das von Stadt, Land und Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) auf den Weg gebrachte Feinstaub-Ticket. Wer dann einen Einzelfahrschein kauft, zahlt den halben Preis. Keine Ermäßigung gibt es hingegen bei Vierer-Tickets, Kurzstreckentickets, Tagestickets und Zeittickets.

Sowohl der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) als auch der ADAC haben sich dafür ausgesprochen, an den kritischen Tagen auf Bus und Bahn umzusteigen.

Junge Union kritisiert OB Kuhn scharf

„Wir möchten Fahrverbote vermeiden“, betont der VVS-Geschäftsführer Horst Stammler. Mit dem Feinstaub-Ticket zum halben Preis mache der Verbund den Autofahrern aus der Region ein Angebot, bei einem Feinstaubalarm auf den Nahverkehr umzusteigen. „Damit kann jeder einen persönlichen Beitrag leisten, die Luft im Stuttgarter Kessel wieder sauberer zu machen“, ergänzt der VVS-Manager Thomas Hachenberger.

Scharfe Kritik formuliert hingegen die Junge Union (JU): „Oberbürgermeister Fritz Kuhn hat die Stadt Stuttgart wieder einmal dem Spott der halben Welt ausgesetzt, indem er erneut Feinstaubalarm ausgelöst hat“, heißt es in einer Presseerklärung der JU. Die wirkungslose Verschwendung von Steuergeld sei nur ein kläglicher Versuch Kuhns, von seinem Nichtstun abzulenken. „Kuhn löst lediglich Peinlichkeits-Alarm aus“, erklärt der JU-Kreisvorsitzende Maximilian Mörseburg. Der OB habe bis jetzt nicht einmal intelligente Ampelschaltungen realisiert.

CDU sagt Nein zum Tempo 80

Die CDU im Land und im Stuttgarter Gemeinderat lehnt die Forderung der Grünen-Fraktion nach Tempo 80 auf der Autobahn 8 während eines Feinstaubalarms kategorisch ab: „Das ist absurd“, betonen der Fraktionsvorsitzende Alexander Kotz und der verkehrspolitische Sprecher der Landtagsfraktion Felix Schreiner. Man sei aber grundsätzlich allen sinnvollen und verhältnismäßigen Maßnahmen gegenüber aufgeschlossen. „Realitätsfremde Forderungen wie die der der Grünen sorgen aber allenfalls für dicke Luft bei den betroffenen Pendlern“, so Kotz.