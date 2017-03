Stuttgart Notarzteinsatz am Bahnhof: Polizei muss rund 40 Gaffer wegschicken

Stuttgart.

Schon wieder hat die Polizei Ärger mit Gaffern. Diesmal bei einem Notarzteinsatz an der S-Bahn-Haltestelle Schwabstraße. Rund 40 Personen mussten am Dienstagabend (28.02.) des Platzes verwiesen werden. Behindert hatten sie den Rettungseinsatz zwar nicht unmittelbar, jedoch hatten sie diesen beobachtet und teilweise gefilmt - und damit massiv in die Persönlichkeitsrechte eines 29-Jährigen eingegriffen.