Stuttgart Ombudsmann für Bürgerbeschwerden nimmt die Arbeit auf

Stuttgart.

Zum ersten Mal in Baden-Württemberg nimmt am kommenden Mittwoch (1.2.) ein Bürgerbeauftragter die Arbeit auf. Der unabhängige Ombudsmann soll sich um Beschwerden über staatliche Stellen kümmern. Auf Vorschlag der Grünen hatte der Landtag im Dezember den früheren Aalener Vizepolizeipräsidenten Volker Schindler in dieses Amt gewählt.