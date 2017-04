Stuttgart Opferverein ruft im Korntaler-Fall zu Boykott auf

Stuttgart.

Kurz nach dem Start der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen in der evangelischen Brüdergemeinde Korntal (Kreis Ludwigsburg) hat eine Opfergruppe am Mittwoch zum Boykott aufgerufen. Der Verein Netzwerk Betroffenenforum um Sprecher Detlev Zander riet seinen Mitgliedern: "Geben sie unter keinen Umständen Informationen an die neu beginnende von der evangelikalen Brüdergemeinde Korntal und deren Helfershelfer gesteuerte Aufklärung weiter."