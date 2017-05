Stuttgart Panne beim Englisch-Abi: Schüler bekommen falsche Aufgaben

Stuttgart.

Peinliche Panne: Abiturienten aus Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) haben bei ihrer Englisch-Prüfung die falschen Aufgaben vorgelegt bekommen. Das sagte eine Sprecherin des baden-württembergischen Kultusministeriums der "Rhein-Neckar-Zeitung" (Mittwoch). An einem Stuttgarter Gymnasium hatten Unbekannte im April einen Tresor mit Abi-Aufgaben aufgebrochen, so dass die Abiturienten im Land Alternativen vorgelegt bekommen sollten. "Die Gymnasien hatten die klare Anweisung, die Aufgaben auszutauschen", sagte Ministeriumssprecherin Christine Sattler dem Blatt. "Offenbar ist dies der Schule in Sandhausen jedoch entgangen. Alle anderen 377 Gymnasien im Land haben es hinbekommen."