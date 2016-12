Stuttgart Pause für Feinstaubalarm während der Weihnachtsferien

Stuttgart.

In den kommenden zwei Wochen gibt es in Stuttgart keinen Feinstaubalarm. Der laufende Alarm endet in der Nacht zum Samstag. Und weil während der Weihnachtsferien der Verkehr erfahrungsgemäß zurückgehe, werde frühestens am 7. Januar wieder Alarm für den 9. Januar ausgelöst, erklärte ein Sprecher der Stadt Stuttgart am Freitag. Es könne zwar sein, dass die Werte an Silvester vor allem wegen des Feuerwerks in der Stadt die Grenzwerte noch einmal übersteigen. Nur für einen Tag werde der Feinstaubalarm aber nicht ausgelöst.