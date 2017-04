Stuttgart Polizei rüstet für das Stuttgarter Frühlingsfest auf

Zwei Polizisten in Stuttgart. Foto: Franziska Kraufmann/Archiv Foto: dpa

Stuttgart.

Die Polizei stockt die Zahl der Einsatzkräfte beim Stuttgarter Frühlingsfest in diesem Jahr auf. Wie der Sprecher der Veranstaltungsgesellschaft "in.Stuttgart", Christian Eisenhardt, am Dienstag sagte, soll "jegliche Gefahr, ob Terror oder nicht", ausgeschlossen werden. Einem Polizeisprecher zufolge gibt es aber keine Hinweise auf Anschläge. Bis zu 120 Beamte seien am Tag im Einsatz, sagte Thomas Engelhardt, Leiter des zuständigen Polizeireviers. Das sind rund 30 Beamte mehr als beim vergangenen Frühlingsfest. "Die Maschinenpistole wird auch offen getragen."