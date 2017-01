Stuttgart Polizei warnt vor falschen Beamten

Die Frau erhielt am Mittwochmittag (18.01.) gegen 11.20 Uhr einen Anruf eines Unbekannten, der sich als Polizeibeamter ausgab. Er forderte die 77-Jährige auf, Geld und Schmuck in eine Tüte zu packen und diese gegen 11.50 Uhr an den angeblichen Polizeibeamten zu übergeben. Die Frau beschrieb den Abholer als etwa 180 Zentimeter groß mit kräftiger Statur. Er hatte einen Bart und trug eine Wollmütze und einen dunkelblauen Blouson. Nach Angaben des Opfers hatte er ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Bis in die späten Abendstunden des Mittwochs wurden bei der Polizei 15 weitere Betrugsversuche angezeigt, bei denen die Angerufenen jedoch Verdacht schöpften und das Telefonat beendeten.

Auch am Donnerstag (19.01.) gingen bis Mittag bei der Polizei zwei Anzeigen mit einem derartigen Sachverhalt ein, es kam jedoch zu keiner Geldübergabe. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass die Betrüger noch weitere Personen anrufen und versuchen, an ihr Geld und an Informationen zu kommen. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711/ 8990 5778 zu melden.