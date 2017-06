Stuttgart Polizeireform: Strobl will Modellvarianten genau prüfen

Stuttgart.

In der Debatte um die Polizeireform hat sich Innenminister Thomas Strobl (CDU) noch nicht auf eine Anzahl der Polizeipräsidien festgelegt. Die nun vorliegenden Vorschläge einer Expertenkommission müssten noch einmal genau angeschaut werden, damit bis zur Sommerpause eine politische Entscheidung getroffen werden könne, sagte Strobl am Montag in Stuttgart nach einer Sitzung der Parteigremien. Seit vergangener Woche liegt nun eine Aufstellung darüber vor, wie viel die verschiedenen Änderungen der Reform kosten würden. Derzeit hat Baden-Württemberg 12 Präsidien. Eine Expertengruppe hatte die Polizeireform bewertet und vorgeschlagen, die Zahl auf 14 zu erhöhen. Durchgerechnet worden sind auch die Kosten für ein modifiziertes Modell mit 12 Präsidien, für eines mit 13 Präsidien und eines mit 15 Präsidien.