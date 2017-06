Stuttgart Polizeireform: Strobl will Modellvarianten genau prüfen

Stuttgart.

Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat sich in der Diskussion um die Korrektur der Polizeireform noch keine abschließende Meinung gebildet. Die nun vorliegenden Vorschläge einer Expertenkommission müssten noch einmal genau angeschaut werden, damit bis zur Sommerpause eine politische Entscheidung getroffen werden könne, sagte Strobl am Montag in Stuttgart nach einer Sitzung der CDU-Parteigremien. Die CDU-Fraktion will sich am Dienstag mit dem Thema befassen, bei den Grünen soll der Komplex wohl bis Ende des Monats wieder beraten werden.