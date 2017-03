Stuttgart Pollen machen Allergikern im Südwesten zu schaffen

Stuttgart.

Der Frühling macht nicht allen Menschen im Südwesten Freude: Allergiker bekommen dieser Tage bereits den Pollenflug zu spüren und klagen über Beschwerden. Nach Angaben des Landesgesundheitsamts in Stuttgart fliegen zur Zeit vor allem Erle, Hasel und Esche. Am Oberrhein, am unteren Neckar und in Hohenlohe wurden demnach auch schon Birkenpollen gemessen. Die ersten Pollen dieses Jahres tauchten den Angaben zufolge sogar schon im Januar auf. Die Belastung durch die Esche stufte das Landesgesundheitsamt zuletzt als mittel ein. Sie lag damit etwas höher als die der anderen bereits fliegenden Pollen, die die Behörde als gering einstufte.