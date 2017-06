Stuttgart Preußenprinz wollte keine Rolle im Kinofilm

Stuttgart.

Für den Thriller "A Cure for Wellness" ist auf der Burg Hohenzollern in Baden-Württemberg gedreht worden - eine Rolle in dem Streifen wollte der Hausherr aber nicht. "Wenn ich mich darum gerissen hätte, hätte ich sicherlich einen Bademantel bekommen, um einen Patienten im Luxus-Spa zu spielen", sagte Georg Friedrich Prinz von Preußen der "Stuttgarter Zeitung" (Dienstag). "Aber so weit ging mein Verlangen dann doch nicht." Die Burg dient immer wieder als Filmkulisse.