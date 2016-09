Stuttgart Stadtbahn schleift Radlerin mit

Stuttgart.

Am Dienstag um 19.06 Uhr ist eine Fahrradfahrerin auf der Föhrichstraße von der Stadtbahn erfasst und schwer verletzt worden. Die 30-jährige fuhr auf dem Radweg in Richtung Weilimdorf.

An der Einmündung der Pforzheimer Straße bog sie nach links ab und ignorierte die in gleicher Richtung fahrende Stadtbahn der Linie U6.