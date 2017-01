Stuttgart Reisemesse CMT hofft trotz Eiseskälte auf mehr Besucher

Stuttgart.

Die Reisemesse "Caravan Motor Touristik" hofft trotz glatter Straßen und Eiseskälte auf mehr Besucher als im vergangenen Jahr. Wenn am Wochenende keine extremen Wetterkapriolen auftreten, gehe die Tendenz klar in Richtung 230 000, sagte ein Sprecher der Messe Stuttgart am Freitag. Damit läge die Messe über der Besucherzahl vom vergangenen Jahr (220 000), aber noch unter dem Rekord von 240 000 im Jahr 2015.