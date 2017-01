Stuttgart.

In einem Stuttgarter Einkaufszentrum haben Unbekannte am Montag vermutlich Reizgas versprüht. Zwölf Menschen wurden dadurch leicht verletzt, zwei davon wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben von Zeugen sollen drei Jugendliche vor einem Restaurant in der zweiten Etage Reizgas versprüht haben. Danach klagten mehrere Menschen über Atembeschwerden. Messungen der Feuerwehr ergaben aber keine bedenklichen Werte.