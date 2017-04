Stuttgart Rund Hälfte der Türken im Südwesten wählt bei Referendum

Eine Frau mit Kopftuch steht in einem Wahllokal in einer Wahlkabine. Foto: dpa

Stuttgart/Istanbul. An der Abstimmung über das türkische Verfassungsreferendum im Ausland hat sich rund die Hälfte der im Südwesten wahlberechtigten Türken beteiligt. In Baden-Württemberg waren dazu rund 233 000 Türken aufgerufen. Sie konnten in Karlsruhe und Stuttgart abstimmen. Nach türkischen Angaben lag die Wahlbeteiligung in Karlsruhe bei 43,94 Prozent (90 773) und in Stuttgart 54,11 Prozent (146 076).

Bis zur Schließung der Wahllokale am Sonntagabend gaben 48,73 Prozent oder 696 863 der 1 430 127 in Deutschland registrierten Wähler ihre Stimme ab, wie die Wahlkommission in Ankara am Montag auf dpa-Anfrage mitteilte. Allerdings ist das noch nicht die abschließende Beteiligung: Auslandstürken können noch bis inklusive 16. April - dem Tag des Referendums in der Türkei - an Grenzübergängen abstimmen.

Von den in der Bundesrepublik registrierten Wahlberechtigten stimmten 660 780 (46,2 Prozent) in den von den türkischen Konsulaten eingerichteten Wahllokalen in Deutschland ab. Weitere 36 083 (2,52 Prozent) wählten an Grenzübergängen zur Türkei.

Türken in Deutschland hatten zwei Wochen lang die Möglichkeit, über das von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem abzustimmen. Die Reform würde Erdogan deutlich mehr Macht verleihen. Das Referendum in der Türkei findet am 16. April statt. In der Türkei sind rund 55,3 Millionen Menschen wahlberechtigt.