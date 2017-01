Stuttgart S21-Baustellen für Besucher geöffnet

Am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Januar, sind die Baustellen rund um den Stuttgarter Hauptbahnhof für Besucher in der Zeit von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Foto: Gabriel Habermann

Ein Überblick über die Stationen:

Wie die B27 auf eine Brücke verlegt und die Bahndirektion zum „Schweben“ gebracht wird, erfahren die Besucherinnen und Besucher an Baugrube 8 (Station 1). Weitere Baugruben können auf dem späteren Niveau der zukünftigen Bahnsteige begangen werden (Station 2) oder bieten einen ersten Blick auf die Bahnsteige selbst (Station 5). Im Bonatzbau kann der neue Hauptbahnhof digital in einem sogenannten Holodeck der Agentur lightshape erlebt und begangen werden (Station 3). Aufgrund der hohen Nachfrage werden auch in diesem Jahr Führungen durch die Grundwassermanagementanlage angeboten (Station 4) und die Sachkundigen vor Ort erklären, wie die Reinigung des Grundwassers und der Schutz des Mineralwassers funktionieren. Der Abtransport von rund acht Millionen Tonnen Erdmaterial im Stuttgarter Talkessel ist im Hinblick auf die Situation der öffentlichen Straßen eine logistische Höchstleistung. Wie diese Leistung erbracht wird, erklären Fachleute (Station 6). Hier können Besucherinnen und Besucher auch ihre Fähigkeiten auf einem Bagger testen. Der Bau der bahnhofsprägenden Musterkelchstützen wird sachverständig erläutert (Station 7), ebenso wie der Bau des viel diskutierten Dükers Nesenbach (Station 9). Im InfoMobil, der rollenden Informationsplattform des Projekts, erhalten Interessierte einen umfassenden Überblick (Station 8). Aufgrund von Einsparnotwendigkeiten ist dies voraussichtlich der letzte Einsatz in Stuttgart. Über wichtige Querschnittsthemen, wie zum Beispiel Artenschutz oder Finanzierung, werden die Besucherinnen und Besucher ebenfalls informiert (Station 10). Wissenswertes rund um den Bau der neuen SSB-Haltestelle Staatsgalerie, die im Zusammenhang mit dem Neubau des Durchgangsbahnhofs verlegt werden muss, sowie Einblicke in den auf rund 50 Metern fertiggestellten Tunnel zur Haltestelle, erhalten alle Interessierten direkt vor Ort (Station 11 und 12).

Die Baustellen sind an den drei Tagen ohne Anmeldung und kostenfrei für alle Interessierten geöffnet. Weitere Informationen unter www.s21erleben.de.