Stuttgart Sexuelle Belästigung in der S2 - Zeugen gesucht

Stuttgart.

Ein 49-jähriger Mann hat am Sonntagabend (2.4.) in der S-Bahnlinie S2 (Schorndorf in Richtung Filderstadt) offenbar eine bislang unbekannte Frau sexuell belästigt. Die Reisende hat gegen 23.15 Uhr, kurz vor der Haltestelle Stuttgart-Universität, einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn um Hilfe gebeten.