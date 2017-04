Stuttgart Slow Food aus dem Remstal

Video: Unterwegs auf der "Slow Food"-Messe (Video/Schnitt: Sarah Utz)

Es duftet nach Schokolade, nach würzigem Käse oder geräucherter Wurst. An manchen Ständen drängen sich Menschentrauben. Ein Zeichen dafür, dass es eine der vielen Köstlichkeiten zu probieren gibt. Und tatsächlich haben viele Aussteller kleine Brotwürfel zum dippen des Olivenöls, Becherchen mit Joghurt oder andere Kostproben parat gestellt um die Menschen anzulocken. „Slow Food“, so nennt sich der Trend, wegen dem die Menschen an diesem Wochenende in die überfüllten Messehallen sieben und neun strömen. Einige Messe-Besucher sind hier um sich durch das Sortiment zu schlemmen, andere verfallen in einen Kaufrausch und packen in Taschen und Einkaufstrolleys alles was das Budget hergibt.

"Gut, sauber, fair"?

Doch was ist eigentlich das Phänomen, das die Leute am offensichtlichen Gegenteil von „Fast Food“ so anzieht? Die Messe wirbt mit den Begriffen „gut, sauber, fair“ für die Veranstaltung. Tatsächlich geht es hier um regionale Lebensmittelspezialitäten, die traditionell handwerklich und nachhaltig erzeugt werden. Außerdem sollen die Produkte weitestgehend frei von Zusatzstoffen sein. Jedes Produkt auf der Messe muss sich einer strengen Qualitätskontrolle unterziehen. In der Ausstellerordnung sind detailliert viele Zusatzstoffe, Hilfsstoffe und Herstellungsmethoden aufgelistet, die für Produkte auf der Messe nicht zulässig sind. Bei den Schleuderpreisen im Supermarkt können Großproduzenten solche Ansprüche nicht erfüllen, sie sind auf der Messe nur vereinzelt vertreten. Die Produkte der kleineren Betriebe, die hier ausstellen, haben ein anderes Preisniveau - und sind auch nicht im Discounter um die Ecke zu haben.

Nur vor Ort und auf dem Wochenmarkt zu haben

Bei der Nachfrage an verschiedenen Ständen erklären viele Hersteller, dass ihre Produkte nur lokal oder regional verfügbar sind. ERP-Naturgetränke verkauft seine Apfel- und Quittensäfte nur im Betrieb in Miedelsbach. Edelbrände der Berglener Waldhornbrennerei gibt es nur vor Ort und auf drei Wochenmärkten: in Kornwestheim, Aalen und Sindelfingen.

"Slow Food" im Remstal

Nina Jülich betreut den Stand der Waldhornbrennerei. „Slow Food“ heißt für sie bewusst genießen: „Statt die Brände einfach herunterzukippen, bedeutet es, sich mehr Zeit zu nehmen. Wir servieren unseren Whisky – bei dem übrigens in Kürze der EuGH entscheidet, ob er weiter „Glen“ heißen darf – in speziellen Destillatgläsern, wo er sein volles Aroma entwickeln kann.“

Durchstampfen vs. natürliche Gärung

Für Helen Schmalzried, deren Familie das gleichnamige Öko-Weingut in Korb betreibt, fängt „Slow Food“ schon beim Reifen des Weins an. „Wir verwenden zur Weingärung natürliche Hefen, die auf dem Wein wachsen, wenn man nicht dagegen spritzt.“ Das Weingut setze auf Spontangärung. Das ist der natürliche mikrobiologische Vorgang, der einsetzt, wenn man Früchte auspresst und im eigenen Saft gären lässt. Dazu lasse man sich ein Jahr Zeit für die Vergärung: „Wein wird oft schnell durchgestampft, das schmeckt man dann auch. Wir lassen dem Wein dagegen Zeit sich zu entwickeln und seine Qualität voll auszuprägen.“ Bei der Geschmacksprobe kommt der Muskat-Trollinger rosé des Weinguts etwas fad daher. Genauso die Einsicht, dass unsere Geschmacksrezeptoren vom „Fast Food“ schon ziemlich abgestumpft sein könnten und wir die zarten Aromen vielleicht einfach „überschmecken“. Es könnte an der Zeit sein, sich auf den „Slow Food“-Trend einzulassen, und dabei möglicherweise auch den Genuss natürlicher Aromen wiederzuentdecken.