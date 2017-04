Stuttgart SPD greift Kretschmann wegen Automobilpolitik an

Stuttgart.

SPD-Fraktionschef Andreas Stoch hat die Autopolitik von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) als unglaubwürdig kritisiert. "Was die Grünen hier machen, ist reine Doppelmoral", sagte Stoch der "Heilbronner Stimme" und dem "Mannheimer Morgen" (Samstag). Die grün-schwarze Landesregierung plant angesichts der hohen Luftverschmutzung in Stuttgart ab 2018 Fahrverbote für ältere Diesel-Autos an Tagen mit hoher Feinstaubbelastung. Kürzlich hatte Kretschmann aber erklärt, er sei "ein Freund des Diesels" und Fahrverbote seien nicht in Stein gemeißelt.