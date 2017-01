Stuttgart SPD-Vorstand einstimmig: Schulz als Kanzlerkandidat

Stuttgart.

Der Vorstand der Südwest-SPD steht geschlossen hinter Martin Schulz als Parteichef und Kanzlerkandidat. Ein Unterstützungsvotum sei einstimmig ausgefallen, teilte die Partei am Samstag mit. "Wir unterstützen Martin Schulz aus vollem Herzen und mit ganzer Kraft", betonte Landesparteichefin Leni Breymaier. Schulz könne Deutschland mit starkem Selbstbewusstsein und sozialer Sensibilität in die Zukunft führen. Am Sonntag soll Schulz bei einer SPD-Vorstandsklausur in Berlin offiziell als Kanzlerkandidat ausgerufen werden. Der noch amtierende Parteichef und neue Außenminister Sigmar Gabriel verzichtet und gibt auch den SPD-Vorsitz an Schulz ab.