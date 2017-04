Stuttgart Streit um Kehrwoche: Kirche legt sich mit Stadt an

Stuttgart. Muss die Kirche für die Reinigung der Gehwege vor ihrer Haustür Gebühren an die Stadt Stuttgart zahlen? Mit dieser Frage befasst sich heute das Verwaltungsgericht in der Kehrwochen-Hauptstadt. Die Evangelische Kirche wehrt sich gegen die städtische Reinigung der Gehwege an ihren Grundstücken in der Innenstadt. Die Stadt hält dagegen, es liege im Interesse aller, dass auch vor beiden Kirchen stets gründlich gefegt werde.