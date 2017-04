Stuttgart Strobl legt bei Breitbandversorgung höheren Gang ein

Stuttgart.

Digitalisierungsminister Thomas Strobl (CDU) will beim Ausbau des schnellen Internets einen Zahn zulegen. Innerhalb von sechs Monaten seien rund 225 000 Haushalte erstmals an eine 50 Mbit/s-Leitung angeschlossen worden. "Das sind etwas mehr als alle Haushalte aus den Kreisen Tübingen und Reutlingen zusammen beziehungsweise knapp so viele Haushalte wie in den Städten Mannheim und Heidelberg. Ein gutes Signal ist, dass wir in den vergangenen Monaten überdurchschnittlich zugelegt haben – und wir werden die Geschwindigkeit weiter kräftig erhöhen", betonte Strobl laut einer am Freitag verbreiteten Pressemitteilung.