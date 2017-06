Stuttgart OPs wegen Rückenschmerzen im Südwesten seltener

Stuttgart.

Patienten mit Rückenschmerzen landen in Baden-Württemberg seltener auf dem OP-Tisch als andernorts. Das zeigt eine am Montag veröffentlichte Studie der Bertelsmann-Stiftung, die auf Zahlen des Statistischen Bundesamts und eigenen Berechnungen beruht. Wie in anderen Bundesländern gibt es im Südwesten je nach Region Unterschiede, ob die Ärzte operieren oder eine andere Behandlungsmethode wählen. Die Zahl der Rücken-Operationen im Kreis Calw etwa hat sich zwischen 2007 und 2015 mehr als verdoppelt. Im Kreis Ludwigsburg und in Heidelberg sank sie um mehr als 30 Prozent.