Stuttgart Stuttgart-21: Klage der Bahn bei Gericht eingegangen

Stuttgart.

Die Klage der Bahn gegen ihre Projektpartner wegen der Mehrkosten bei Stuttgart 21 ist am Freitag beim Verwaltungsgericht Stuttgart eingegangen. Die Deutsche Bahn, die Bauherrin des Milliardenvorhabens ist, hat die 209-seitige Klageschrift gegen das Land Baden-Württemberg, die Stadt und den Verband Region Stuttgart sowie den Landesflughafen eingereicht, wie eine Gerichtssprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte. Grund ist, dass die Bahn ihre Partner an den Mehrkosten für die von ihr auf bis zu 6,5 Milliarden Euro kalkulierte Neuordnung des Stuttgarter Bahnknotens beteiligen will. Diese lehnen über die zugesagten Beträge hinaus jegliches weitere finanzielle Engagement ab.