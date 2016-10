Stuttgart Stuttgart weiter im Alarmzustand

Stuttgart. Mit Feinstaubalarm in die neue Woche: Wann die freiwilligen Einschränkungen des Autoverkehrs in Stuttgart wieder aufgehoben werden können, war am Sonntag noch nicht abzusehen. Klarheit solle die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag bringen, teilte die Landeshauptstadt mit. Der DWD ging am Sonntag von einem stark eingeschränkten Austauschvermögen der Atmosphäre bis mindestens Dienstag aus.

Bei solchen Wetterlagen kann die Konzentration von Feinstaub und Stickstoffdioxid in Stuttgart stark steigen. Es besteht die Gefahr, dass die Grenzwerte überschritten werden. Regen, der Feinstaub aus der Luft wäscht, wird frühestens für die Nacht zu Mittwoch erwartet.

An der besonders belasteten Messstation Neckartor verzögerte kaputte Technik auch am Sonntag die Ermittlung der Feinstaubwerte in der Luft. Laut Verkehrsministeriums hatte eine Wartungsfirma das Gerät am Wochenende wieder in Gang gesetzt. Bis wieder Tagesmittelwerte errechnet werden können, müssten aber erst zahlreiche Messdaten gesammelt werden.

Bei der letzten Messung am Donnerstag lag der Wert bei 33 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft. Dieser Wert ist nach ersten Erkenntnissen der Behörde verlässlich, da der Defekt sich erst später ereignete. Sicherheit werde aber erst die Untersuchung des Filters bringen, die einige Tage in Anspruch nehme. Der Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm. Vor Beginn des Alarms waren 40 Mikrogramm gemessen worden.

Der grüne Oberbürgermeister Fritz Kuhn erinnerte daran, dass von 2018 an Fahrverbote drohen, sollten die Grenzwerte auf freiwilliger Basis nicht eingehalten werden können. "Wer an Alarmtagen mit dem Auto in die Stadt fährt, sollte sich bewusst sein, dass er damit auch selbst Teil des Feinstaub-Problems in Stuttgart ist. Es sind nicht nur die anderen", teilte Kuhn mit.

Während des Alarms sind die Menschen in Stuttgart aufgerufen, Autos stehen zu lassen und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Für diese Pendler gelten verbilligte Ticketpreise. Auch sogenannte Komfort-Kamine, die nicht die einzige Wärmequelle im Haushalt sind, sollen aus bleiben.