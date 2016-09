Stuttgart Timbersports-WM in Stuttgart

„Single Buck“: Vor dem Neuen Schloss trat das deutsche Team in einem Show-Wettbewerb gegen den amtierenden Deutschen Meister Dirk Braun (hinten) an. Foto: Büttner / ZVW

Waiblingen/Stuttgart. Die Timbersports-Weltmeisterschaft kommt nach Stuttgart. Die Porschearena ist bereits restlos ausverkauft. Am 11. und 12. November messen sich die besten Sportholzfäller der Welt in sechs Disziplinen. Dass es sich beim Holzfällen um Leistungssport handelt, demonstrierten die deutschen Teilnehmer bei einem Presseevent vor dem Neuen Schloss in Stuttgart.

Video: Das deutsche Team zeigt die Timbersportsdisziplinen.

Ausverkauft. Das ist die schlechte Nachricht für Fans des Sportholzfällens, sofern sie keine Karten ergattert haben. Die Weltmeisterschaften werden jedoch live im Internet übertragen, zum Beispiel auf www.zvw.de, der Onlineausgabe unserer Zeitung. Nach 2013 kommt die Timbersports-Serie anlässlich des 90-Jahr-Jubiläums der Waiblinger Firma Stihl wieder in die Heimat ihres Hauptsponsors. Stihl, bereits seit 1971 Weltmarktführer bei Motorsägen, hat die 1985 in den USA gestartete Wettbewerbsserie im Jahr 2001 nach Europa geholt. Sportler aus Australien, Neuseeland und Amerika haben aber nach wie vor bei den drei Axt- und drei Säge-Wettbewerben die Nase vorn.

Aufgemotzte Sägen

Immerhin in einer Disziplin sind die Deutschen Spitze: in der Formel 1 des Motorsägens, „Hot Saw“ genannt. Dirk Braun, der Deutsche Meister und WM-Teilnehmer in Stuttgart, hat Anfang dieses Jahres seinem Konkurrenten Robert Ebner aus Baden-Württemberg den Weltrekord abgenommen. 5,2 Sekunden benötigte Braun bei seinem Weltrekordversuch, um mit seiner bis zu 80 PS starken und höllenlauten Motorsäge drei Scheiben von einem Baumstamm abzuschneiden. Beim Presseevent vor dem Neuen Schloss in Stuttgart sprang Dirk Braun jedoch beim zweiten Cookie die Kette vom Sägeblatt. „Das sollte mir beim Wettkampf nicht passieren“, meinte er enttäuscht und lieferte die Erklärung für die Panne gleich mit. Die Kette war neu. Zu neu. Allerdings ist es keineswegs sicher, dass der Weltrekordhalter und amtierende Deutsche Meister bei der WM überhaupt zu seiner Formel-1-Säge greifen darf. Denn nur unter den besten sechs Sportlern fällt in der sechsten und letzten Disziplin, der Hot Saw, die Entscheidung.

Die Disziplinen

Der Einzelwettbewerb geht über drei Runden. In der ersten Runde treten zwölf Teilnehmer in drei Disziplinen gegeneinander an: „Underhand Chop“, „Stock Saw“ und „Standing Block Chop“. Die acht besten Sportler kommen in die zweite Runde und sind in den Königsdisziplinen „Single Buck“ und „Springboard“ gefordert. Mit der Single Buck, einer zwei Meter langen Ein-Mann-Säge, muss ein 46 Zentimeter dicker Baumstamm durchsägt werden. Das Springboard ist Artistik plus Kraft. Erst müssen die Sportler zwei Treppenstufen in den 2,80 Meter hohen Stamm einschlagen, in zwei Meter Höhe auf einem Brett balancieren und dabei kraftvolle Schläge mit ihrer Axt durchführen. Die punktbesten sechs Teilnehmer machen in der dritten Runde an der Hot Saw den Weltmeister unter sich aus, wobei die Punkte aus den vorangegangenen fünf Disziplinen mitgewertet werden.

Favoriten sind Sportler aus Amerika, Australien und Neuseeland

Für Spike Milton, den Global Sports Director der Series, zählen die Sportler aus Australien, Neuseeland und Amerika zu den Favoriten in Stuttgart. Allen voran der amtierende und siebenmalige Weltmeister Jason Wynyard aus Neuseeland. Milton, bei der WM 2013 in Stuttgart noch als Sportler aktiv, erwartet in der Porschearena weitere nationale und Weltrekorde, nachdem schon 2015 bei der WM in Polen die Rekorde gepurzelt sind. Die Geschichte des Sportholzfällens reicht über 200 Jahre weit zurück. Die Wurzeln liegen in Wettbewerben von Waldarbeitern in Australien und Neuseeland. Timbersports hat sich in den vergangenen Jahrzehnten professionalisiert. Holzfällen, meinte Spike Milton, ist heute für viele Sportler ein Fulltime-Job. Nicht jedoch für die deutschen Teilnehmer. So ist Robert Ebner Sicherheitscoach bei Forst BW, der baden-württembergischen Forstverwaltung.

Der Rems-Murr-Kreis ist mit zwei Teilnehmern prominent bei der Weltmeisterschaft vertreten. Nämlich mit den Schiedsrichtern Marco Fritz und Dr. Jörg Kurzenberger. Die beiden standen einst gemeinsam auf dem Fußballplatz in Breuningsweiler und sorgen in der Porschearena dafür, dass sich die Sportler an die Regeln halten.