Stuttgart Tourismus im Südwesten zieht an: Trend zum Heimaturlaub

Konstanz/Freiburg.

Uferpromenaden werden voller, Rad- und Wanderwege auch: Am Bodensee und im Schwarzwald startet die Tourismussaison. "Die Nachfrage ist bereits sehr groß", sagte ein Sprecher der Internationalen Bodensee Tourismus GmbH. Zahlen liegen dem Verbund zwar noch nicht vor. In den ersten beiden Monaten des Jahres sei das Niveau aber ähnlich hoch gewesen wie im vergangenen Jahr, sagte der Sprecher. 2016 habe es im Vergleich zum Vorjahr auch ein Wachstum außerhalb der Sommermonate gegeben - also von Januar bis März und von Oktober bis Dezember. "Wir werden immer mehr zur Ganzjahres-Destination".