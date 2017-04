Stuttgart Tresor mit Abi-Aufgaben geknackt: Hamburg reagiert

Stuttgart.

Der Aufbruch eines Tresors mit den aktuellen Abituraufgaben in Stuttgart hat auch Folgen für die Klausuren in Hamburg. Im Fach Mathematik mussten Geometrieaufgaben ausgetauscht werden, die mit sogenannten Computer-Algebra-Systemen zu lösen seien, wie die Bildungsbehörde am Mittwoch mitteilte. Es seien bereits alternative Aufgaben aus dem Aufgabenpool des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen gezogen worden. An den Prüfungsterminen ändere sich nichts. Das Berliner Institut verfügt über einen zentralen Pool von Abituraufgaben. In diesem Jahr holen sich erstmals alle Bundesländer in einigen Fächern ihre Prüfungsaufgaben aus diesem Pool.