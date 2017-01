Stuttgart U-Ausschuss-Ablehnung: AfD ruft Verfassungsgerichtshof an

Stuttgart.

Die AfD-Fraktion will in den nächsten Wochen vor dem Verfassungsgerichtshof gegen den Landtag klagen - weil dieser den von ihr beantragten Untersuchungsausschuss zum Linksextremismus in Baden-Württemberg abgelehnt hatte. "Wir werden das durchfechten", sagte Fraktionschef Jörg Meuthen der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Die Fraktion habe einen Gutachter gefunden, der sie beim Gang vor den Kadi begleite. Die Klage werde in Kürze eingereicht.