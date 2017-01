Stuttgart Umweltbundesamt: Stuttgart mit Negativrekord bei Feinstaub

Stuttgart.

Stuttgart hält trotz bundesweit besserer Werte weiter den Negativrekord beim Feinstaub. Wie das Umweltbundesamt am Dienstag mitteilte, ging die Belastung mit den gesundheitsschädlichen Partikeln zwar bundesweit zurück. Nur an der Station am Neckartor wurde der EU-Grenzwert von 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft erneut überschritten - im Jahr 2016 an 63 Tagen. Erlaubt waren 35 Tage. Dabei war 2016 deutschlandweit den Daten zufolge das Jahr mit der niedrigsten Feinstaubbelastung seit dem Jahr 2000. Grund ist demnach, dass extreme feinstaubbegünstigende Wetterlagen ausblieben.