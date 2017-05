Stuttgart Unbekannter Toter in Waldstück entdeckt

Stuttgart-West.

Spaziergängerinnen haben am Samstag (6.5.) in einem Waldstück an der Bergheimer Steige einen toten Mann gefunden, dessen Identität bislang nicht geklärt werden konnte. Die beiden Frauen fanden den Mann abseits der Wege im Unterholz und alarmierten gegen 18.25 Uhr die Polizei.