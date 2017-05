Stuttgart Unfall auf B 27: vier Schwerverletzte

Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit fuhr ein 19-Jähriger am Montag im Bereich des Stammheimer Tunnels auf ein Taxi auf. Der junge Fahrer war mit seinem VW Golf auf der B 27 aus Richtung Möglingen kommend unterwegs, als ein Taxifahrer gegen 21.40 Uhr von der Kornwestheimer Straße in die B 27 einfuhr. Der 19-Jährige konnte trotz starkem Bremsen und einem Ausweichmanöver ein Auffahren nicht mehr verhindern. Das Taxi wurde durch den heftigen Stoß über 40 Meter weit geschleudert und prallte gegen das Portal des Stammheimer Tunnels. Der 35-jährige Taxifahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Sein 43-jähriger Beifahrer wurde lebensgefährlich verletzt und musste notoperiert werden. Auch der Unfallverursacher und dessen 18-jähriger Beifahrer wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt 66 000 Euro.