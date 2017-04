Stuttgart-Vahingen Zwei Steine statt Handys gekauft

Gegen 17 Uhr sprachen die beiden Täter den Mann an der Hauptstraße an und boten ihm zwei hochwertige Mobiltelefone für über 400 Euro an. Um auf Nummer sicher zu gehen, dass die beiden Handys echt sind, ging der 21-Jährige mit seinem Begleiter und den beiden Unbekannten in einen Mobilfunkladen. Zur weiteren Absicherung wollte der Betrogene noch die beiden Ausweise der Täter fotografieren. Dies nahmen die beiden jedoch selbst in die Hand und fotografierten die Ausweise mit den angebotenen Handys.

Täter entfernen sich

Einer der Täter verstaute die Handys anschließend in einer Handytasche und übergab sie dem 21-Jährigen. Nachdem die beiden Männer das Geld erhalten hatten, entfernten sie sich.

Steine statt Handys in der Tasche

Der Betrogene stellte kurz darauf fest, dass sich die Handytasche nicht öffnen ließ. Er versuchte sie mit Gewalt zu öffnen und fand darin zwei passend zugeschnittene Steine. Nicht wie angenommen, die beiden Handys.

So werden die Täter geschrieben

So beschreibt der Geschädigte die Täter:

etwa 40 Jahre alt

circa 1,70 Meter groß mit dunklen kurzen Haaren.

Einer der beiden war laut Aussage des Opfers mollig und trug einen dunklen Pullover und eine Jeanshose. Sein Komplize hatte einen Bauchansatz und trug eine blaue Winterjacke und eine Jeanshose.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeirevierstation Süd unter der Rufnummer +4971189904330 zu melden.