Stuttgart VBE will Englisch nicht aus Grundschulen verbannen

Stuttgart.

Grundschulen sollen aus Sicht des Lehrerverbandes VBE den unbefangenen Umgang von jungen Schülern mit Fremdsprachen nutzen. "Das Sprachenlernen macht ihnen in diesem Alter mehr Spaß als den Fünftklässlern", sagte der VBE-Sprecher Michael Gomolzig am Mittwoch in Stuttgart. Er könne sich höchstens vorstellen, dass mit der Fremdsprache nicht mehr in der ersten, sondern erst in der dritten Klasse begonnen wird - aber nur, wenn insgesamt keine Stunden gestrichen würden.