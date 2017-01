Stuttgart Verband: Sicherheitsauflagen schwierig für Fastnacht

Markdorf.

Die Auflagen zum Thema Sicherheit bei großen Fastnachtsveranstaltungen haben aus Sicht der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) stark zugenommen. Allein das Konzept für das Landschaftstreffen am Wochenende in Markdorf am Bodensee umfasse 91 Seiten, sagte VSAN-Vizepräsident Otto Gäng. "Das muss man sich mal vorstellen." Darin seien etwa Fluchtwege und Regelungen zum Brandschutz vorgeschrieben, zudem müsse ein Sicherheitsdienst die Veranstaltung begleiten.