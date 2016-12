Stuttgart Verdi-Landeschef: Staat muss Umschichtung von Jobs planen

Stuttgart.

Die Gewerkschaft Verdi fordert eine staatliche Strategie, um im digitalen Zeitalter Beschäftigung zu sichern. "Mir fehlt bisher der Plan, wie man die von den Umbrüchen betroffenen Arbeitnehmer begleitet und fit macht für die neue digitale Welt", sagte Verdi-Landeschef Martin Gross in Stuttgart. Es sei absehbar, dass Arbeitsplätze etwa in der Logistik wegfielen, zugleich steige aber der Bedarf etwa in der Altenpflege. Für solche Umschichtungen sollte es langfristige staatliche Pläne geben, etwa mit Schulungen. Durch den technischen Fortschritt wird der Bedarf an Arbeitskräften in vielen Branchen sinken.