Stuttgart Verkehrsminister warnt vor "Blindflug" am Steuer

Stuttgart.

Das Handyverbot am Steuer kümmert viele nicht. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat deshalb unter dem Slogan "Watch out – Augen auf die Straße" eine neue Kampagne für junge Fahrer vorgestellt. "Ablenkung beim Autofahren bringt nicht nur die Fahrer, sondern insbesondere auch Unschuldige in Gefahr. Darum appelliere ich an die Vernunft jedes Fahrers: Augen gehören auf die Straße", sagte Hermann laut einer am Freitag verbreiteten Pressemitteilung.