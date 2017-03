Stuttgart Verteidigungsministerin kommt zur Anti-Terror-Übung nach Stuttgart

Stuttgart. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) kommt an diesem Mittwoch nach Stuttgart, um sich ein Bild von der gemeinsamen Übung von Polizei und Bundeswehr zur Terrorabwehr zu machen. Sie besucht zunächst das Innenministerium und dann das Landeskommando der Bundeswehr.

Bei der seit Dienstag laufenden Großübung in sechs Bundesländern werden mehrere Anschläge über einen längeren Zeitraum simuliert - allerdings nur in der Theorie. Dabei werden Kommunikation, Koordination und Alarmketten getestet. Die teilnehmenden Soldaten dürfen dabei im Inland auch hoheitliche Aufgaben wie die Anwendung von Zwang übernehmen. Der Einsatz der Bundeswehr im Inneren ist seit Jahren umstritten. Das Grundgesetz erlaubt dies nur in Ausnahmefällen. Kritiker befürchten eine Ausweitung der Bundeswehr-Kompetenzen im Inland.