VfB Stuttgart VfB Stuttgart erledigt Pflicht - 2:1 beim SV Sandhausen

Sandhausen.

Aufstiegsanwärter VfB Stuttgart hat sich dank eines glanzlosen 2:1 (1:0) gegen den SV Sandhausen mit dem ersten Auswärtssieg der Saison in die Länderspielpause verabschiedet. Neuzugang Simon Terodde erzielte am Freitagabend sein erstes Tor für den Bundesliga-Absteiger (39. Minute), Kapitän Christian Gentner traf früh zum 2:0 (65. Minute) vor der Rekordkulisse von 13 083 Zuschauern im Hardtwaldstadion. Der Anschlusstreffer gelang Andrew Wooten (76.). Nach drei Spieltagen in der 2. Liga halten die Fußballer aus Stuttgart damit den Kontakt zur Spitze. Sandhausen droht mit nur einem Punkt dagegen der Absturz ans Tabellenende.