Stuttgart Viele Unfälle wegen Glätte im Südwesten

Stuttgart.

Wegen Glatteis hat es in Baden-Württemberg am Montagmorgen zahlreiche Unfälle gegeben. "Seit 7.00 Uhr gehen bei uns im Minutentakt die Unfallmeldungen ein", sagte etwa ein Polizeisprecher in Heilbronn. Dabei sei es aber zunächst bei Blechschäden geblieben. Auch im Rhein-Neckar-Kreis und im Neckar-Odenwald-Kreis krachte es laut Polizei mehrmals. Nach ersten Erkenntnissen gab es noch keine Verletzten.