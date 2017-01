Stuttgart Vier afghanische Männer aus dem Südwesten abgeschoben

Kabul/Stuttgart.

Mit der zweiten Sammelabschiebung von Afghanen aus Deutschland sind am frühen Dienstagmorgen auch vier Männer aus dem Südwesten am Kabuler Flughafen angekommen. Drei von ihnen seien aus der Abschiebehaftanstalt in Pforzheim rückgeführt worden, teilte das Innenministerium am Dienstag in Stuttgart mit. Dort befinden sich abgelehnte Asylbewerber, die sich etwa schon einmal einer Abschiebung entzogen haben. Insgesamt wurden 26 junge Männer von Frankfurt aus in ihr Herkunftsland geflogen.